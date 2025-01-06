Харрис 6 января передаст Трампу право на власть в США

Американские СМИ считают, что утверждение результатов выборов в этот раз пройдёт без протестов и беспорядков, как это случилось в Вашингтоне четыре года назад. По их мнению, процесс станет простым формальным этапом, как и на протяжении многих десятилетий. 6 января 2021 года сторонники занимавшего тогда пост президента Дональда Трампа, собравшиеся на многотысячной демонстрации в его поддержку, пробились в задние Конгресса, чтобы помешать процессу утверждения итогов выборов, которые тогда выиграл демократ и действующий президент США Джо Байден.