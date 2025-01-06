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Харрис 6 января передаст Трампу право на власть в США

Сенат и Палата представителей Конгресса США проведут заседание 6 января, чтобы утвердить итоги прошедших в стране 5 ноября 2024 года выборов главы государства. Как известно, выиграл их республиканец Дональд Трамп, инаугурация которого состоится 20 января на ступенях Капитолия.

Источник: Life.ru

Американские СМИ считают, что утверждение результатов выборов в этот раз пройдёт без протестов и беспорядков, как это случилось в Вашингтоне четыре года назад. По их мнению, процесс станет простым формальным этапом, как и на протяжении многих десятилетий. 6 января 2021 года сторонники занимавшего тогда пост президента Дональда Трампа, собравшиеся на многотысячной демонстрации в его поддержку, пробились в задние Конгресса, чтобы помешать процессу утверждения итогов выборов, которые тогда выиграл демократ и действующий президент США Джо Байден.

Председательствовать над всем процессом будет вице-президент США Камала Харрис, которая была соперником Трампа на выборах. После этого новый президент и его соратник Джей Ди Вэнс, готовящийся занять пост Харрис, получат право приступить к своим обязанностям.

До инаугурации Трампа остаётся всё меньше времени. Накануне перёд днём церемонии республиканец планирует провести ещё одно мероприятие на спортивной арене хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталз» в Вашингтоне, вмещающей 20 тысяч человек.