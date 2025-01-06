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КНДР осуществила первый в этом году ракетный запуск

Представители береговой охраны Японии призвали суда в регионе при обнаружении обломков ракеты не приближаться к ним.

Источник: Korean Central News Agency

ТОКИО, 6 января. /ТАСС/. КНДР осуществила в сторону Японского моря запуск, предположительно, баллистической ракеты. Об этом сообщила береговая охрана Японии.

По информации японской береговой охраны, ракета уже упала. Точное место падения не указывается. Японские сторожевые корабли призывают суда в регионе в случае обнаружения обломков ракеты не приближаться к ним, а незамедлительно связаться с властями.

По данным японского общественного телевидения, при канцелярии премьер-министра страны начал работу кризисный штаб по сбору и анализу информации о ракетном пуске Пхеньяна.

Это первый ракетный запуск Пхеньяна в 2025 году.