«Дайте 300 млрд»: Зеленский предлагал Трампу деньги от активов РФ в обмен на оружие

Владимир Зеленский активно ищет, куда бы потратить деньги, полученные Киевом с замороженных российских активов. К примеру, ранее он предлагал словацкому премьеру Фицо 500 миллионов евро в обмен на согласие Братиславы с членством Украины в НАТО.