Во время выступления перед новым составом Конгресса США он также заявил, что знаком с главой России уже более 47 лет.
«Помню, как я встретился с ним в период между тем, как мы были избраны, и прежде, чем были приведены к присяге. Или сразу после. Нет, простите, до этого. Нет, всё верно, сразу после вступления в должность, в начале февраля», — сказал Байден, чья инаугурация состоялась 20 января 2021 года.
Как утверждает американский лидер, он собирался вместе с Путиным обсудить «восстановление диалога по контролю над вооружениями и ядерном оружии», а президента РФ тогда больше интересовал разговор на тему того, «как изменилась Россия и тому подобное».
Видимо, в реальности, в которой живёт Байден, с начала июня прошлого года прошло уже 7 лет, ведь тогда он говорил, что Владимир Путин «беспокоит» его уже 40 лет. При этом российский лидер ранее отмечал, что когда-то у него с Байденом были хорошие отношения.