Байден забыл дату первого саммита с Путиным и заявил, что знаком с ним 47 лет

«Помню, как я встретился с ним в период между тем, как мы были избраны, и прежде, чем были приведены к присяге. Или сразу после. Нет, простите, до этого. Нет, всё верно, сразу после вступления в должность, в начале февраля», — сказал Байден, чья инаугурация состоялась 20 января 2021 года.