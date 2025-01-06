В Эстонии заявили о непричастности страны к атаке ВСУ на Ленинградскую область

«По заявлению эстонской стороны, атака беспилотников не затрагивала воздушное пространство Эстонии», — говорится в материале.
Координатор дрон-подразделения Союза обороны Эстонии Айвар Ханниотти считает, что сбитые в Ленобласти дроны украинские солдаты запускали из Киевской области, после чего они «двигалась дальше, избегая больших городов и критической инфраструктуры».
Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что ночью и утром в субботу 4 января в регионе было уничтожено рекордное количество украинских беспилотников. Кроме того, средства РЭБ подавили четыре дрона ВСУ.