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В Эстонии заявили о непричастности страны к атаке ВСУ на Ленинградскую область

Дроны, запущенные ВСУ для атаки на Ленинградскую область, не пролетали через Эстонию. Об этом сообщает радио ERR со ссылкой на власти республики.

Источник: Life.ru

«По заявлению эстонской стороны, атака беспилотников не затрагивала воздушное пространство Эстонии», — говорится в материале.

Координатор дрон-подразделения Союза обороны Эстонии Айвар Ханниотти считает, что сбитые в Ленобласти дроны украинские солдаты запускали из Киевской области, после чего они «двигалась дальше, избегая больших городов и критической инфраструктуры».

Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что ночью и утром в субботу 4 января в регионе было уничтожено рекордное количество украинских беспилотников. Кроме того, средства РЭБ подавили четыре дрона ВСУ.