Трюдо может покинуть пост лидера Либеральной партии Канады 6 января

«Трюдо может объявить уже в понедельник о своей отставке с поста лидера Либеральной партии», — рассказали изданию три источника.
По их данным, уход Трюдо точно случится до среды, когда будут встречаться члены Либеральной партии. Пока непонятно, что собирается предпринять национальный исполнительный комитет политсилы, чтобы заменить Трюдо на его посту.
«Пока неясно, уйдёт ли он (Трюдо) немедленно или останется премьер-министром, пока не будет выбран новый лидер», — сообщает газета.
Оттава столкнулась с проблемами, когда избранный американский президент Дональд Трамп заявил о планах ввести 25% пошлины на товары из Канады. Трюдо попытался возразить, на что американский политик предложил включить его страну в состав США, сделав её 51-м штатом. Сам он продолжает называть канадского премьера «губернатором», намекая, что Канада не является независимым государством.