Трюдо может покинуть пост лидера Либеральной партии Канады 6 января

Оттава столкнулась с проблемами, когда избранный американский президент Дональд Трамп заявил о планах ввести 25% пошлины на товары из Канады. Трюдо попытался возразить, на что американский политик предложил включить его страну в состав США, сделав её 51-м штатом. Сам он продолжает называть канадского премьера «губернатором», намекая, что Канада не является независимым государством.