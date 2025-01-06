Токаев назначил Дархана Сатыбалды на ключевую должность в Администрации

Дархан Амангелдыулы Сатыбалды родился в 1974 году в Южно-Казахстанской области. Окончил Акмолинский сельскохозяйственный институт им. С. Сейфуллина, Казахский гуманитарно-юридический университет. Кандидат экономических наук.