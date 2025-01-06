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Токаев назначил Дархана Сатыбалды на ключевую должность в Администрации

6 января 2025 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Дархана Сатыбалды первым заместителем руководителя Администрации президента, передает DKnews.kz.

Источник: UKIMET

«Назначить Сатыбалды Дархана Амангелдыулы первым заместителем Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности».

Акорда

Дархан Амангелдыулы Сатыбалды родился в 1974 году в Южно-Казахстанской области. Окончил Акмолинский сельскохозяйственный институт им. С. Сейфуллина, Казахский гуманитарно-юридический университет. Кандидат экономических наук.

Трудовую деятельность начал в 1996 году в коммунальном предприятии «Келес».

С 2000 по 2006 годы занимал различные должности в Министерстве финансов, Управлении делами президента.

С 2007 по 2010 годы являлся заместителем директора Бюджетного и Финансового департаментов Министерства образования и науки, заместителем председателя Комитета науки.

В 2010 году назначен начальником Департамента Комитета национальной безопасности.

С 2011 по 2013 годы являлся заместителем заведующего Социально-экономическим отделом канцелярии премьер-министра.

В 2013 году назначен акимом Шымкента.

С 2015 по 2017 годы занимал должность первого заместителя акима Южно-Казахстанской области. Избирался депутатом Сената Парламента.

С марта 2019 года — чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Узбекистане.

С 31 августа 2022 года занимал должность акима Туркестанской области.