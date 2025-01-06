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Полиция Южной Кореи получила право арестовать президента Юн Сок Ёля

Южнокорейская полиция получила право на арест президента страны Юн Сок Ёля по делу о мятеже. Об этом сообщили в управление антикоррупционных расследований.

Источник: Life.ru

«Этой ночью антикоррупционное управление передало Национальному управлению расследований применение ордера на арест подозреваемого [по фамилии] Юн», — сообщили представители управления.

Напомним, что 3 января южнокорейского президента попытались арестовать правоохранители, прибыв к его резиденции с ордером. Тогда им помешали охраняющие территорию военные и президентская охрана. В итоге попытка полицейский успехом не увенчалась.

Суд Сеула вынес постановление на арест президента Южной Кореи Юн Сок Ёля 31 декабря. Поводом стало его троекратное игнорирование вызовов на допрос. Дело связано с обвинениями в государственной измене после объявления военного положения 3 декабря.