Россию за ночь атаковали 12 украинских беспилотников. Военная операция, день 1048-й

За ночь средства ПВО уничтожили 12 украинских беспилотников: семь над Курской областью, по два над Белгородской и Брянской областями и один над Крымом. Над Курской областью также сбили украинскую ракету. В Эстонии рассказали, что украинские беспилотники не залетали на их территории при атаке на Ленобласть. «Газета.Ru» ведет хронику событий.