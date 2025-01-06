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Россию за ночь атаковали 12 украинских беспилотников. Военная операция, день 1048-й

За ночь средства ПВО уничтожили 12 украинских беспилотников: семь над Курской областью, по два над Белгородской и Брянской областями и один над Крымом. Над Курской областью также сбили украинскую ракету. В Эстонии рассказали, что украинские беспилотники не залетали на их территории при атаке на Ленобласть. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

08:17 Радио ERR со ссылкой на власти Эстонии передало, что украинские БПЛА не заходили на территорию республики при атаке на Ленобласть.

08:11 ⚡️Оперштаб сообщил об уничтожении украинской ракеты над Курской областью.

08:07 Согласно докладу Института мировой экономики и международных отношений РАН, при соблюдении некоторых условий возможно, что Москва разгромит Киев в этом году:

«При определенном стечении обстоятельств возможен сценарий военного разгрома Украины уже в 2025 году. Однако он требует, помимо формирования ряда внешних трендов, еще и дополнительных ресурсов, и организационных усилий со стороны Москвы и на момент написания прогноза не рассматривается в качестве базового».

08:03 ⚡️В Минобороны сообщили, что за ночь средства ПВО уничтожили 12 украинских беспилотников: семь над Курской областью, по два над Белгородской и Брянской областями и один над Крымом.

08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1048-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.