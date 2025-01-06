В РАН оценили вероятность военного разгрома Украины в 2025 году

В документе подчёркивается, что реализация такого сценария в 2025 году вполне вероятна. Но для этого потребуется не только возникновение определённых внешних факторов, но и значительные дополнительные ресурсы, а также организационные усилия со стороны Москвы. На момент составления прогноза данный вариант не рассматривался как основной.