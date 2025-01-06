Примечательно, что ВСУ, действительно, испытывают оружейный голод. Так, ранее Зеленский предлагал Трампу деньги от активов РФ в обмен на оружие. Однако в то же время во Франции напомнили Евросоюзу про кончаемые запасы оружия и денег из-за поддержки Киева. Параллельно с этим в США раскрыли число проглоченных мобилизационной машиной Зеленского украинцев в 2024-м.