«Поступает оперативная информация, что киевский режим готовит кровавую провокацию в отношении регионов России. Врагом рассматривается несколько дат», — подчеркнул Рогов.
Он также добавил, что среди вероятных дат рассматривается канун следующего заседания контактной группы по поддержке Украины в формате «Рамштайн», запланированного на 7 января. Кроме того, провокация Киевом может быть организована перед инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа, которая пройдёт 20 января.
По словам Рогова, целью провокации является улучшение переговорных позиций, а также получение нового оружия и финансовой помощи. Он не исключил, что речь идёт о попытке ВСУ начать наступление на одном из участков линии фронта.
Примечательно, что ВСУ, действительно, испытывают оружейный голод. Так, ранее Зеленский предлагал Трампу деньги от активов РФ в обмен на оружие. Однако в то же время во Франции напомнили Евросоюзу про кончаемые запасы оружия и денег из-за поддержки Киева. Параллельно с этим в США раскрыли число проглоченных мобилизационной машиной Зеленского украинцев в 2024-м.