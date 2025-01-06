Сирийская администрация потребовала от РПК сложить оружие

«А как повела себя новая сирийская администрация? Они потребовали от PПK-YPG сложить оружие. Это решение очень важно. Ведь если PПK-YPG не сложит оружие, то почему произошла сирийская революция? Другие вооруженные группировки объявили, что будут подчиняться этому решению. Если PПК-YPG не сложит оружие, не вернутся ли они к вооруженной борьбе? Это будет означать, что в Сирии снова начнется гражданская война», — отмечает газета.