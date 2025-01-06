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КНДР запустила ракету средней дальности в сторону Японского моря

МИНСК, 6 янв — Sputnik. КНДР запустила ракету средней дальности в направлении Японского моря, передает агентство Ренхап со ссылкой на Объединенное командование начальников штабов Южной Кореи.

Источник: Sputnik.by

По информации южнокорейских военных, власти Северной Кореи осуществили запуск на дальнее расстояние одной боевой ракеты впервые в текущем году.

«Северная Корея пустила баллистическую ракету в сторону Японского моря».

сообщили военные в Сеуле.

В настоящее время военные специалисты в Южной Корее занимаются сбором аналитических данных о полете ракеты и ее характеристиках.

Армия Южной Кореи ведет наблюдение в ожидании последующих пусков, поэтому ведет тесный обмен информацией о ракетах с Соединенными Штатами и Японией. Южнокорейские военные находятся в состоянии полной боеготовности.

Предыдущий запуск баллистической ракеты в КНДР имел место всего два месяца назад. Тогда 5 ноября прошлого года был осуществлен пуск ракеты малой дальности.

По предварительным данным военных в Южной Кореи, ракета средней дальности, упавшая в Японском море, пролетела не менее 1100 километров.