КНДР запустила ракету средней дальности в сторону Японского моря

По информации южнокорейских военных, власти Северной Кореи осуществили запуск на дальнее расстояние одной боевой ракеты впервые в текущем году.
«Северная Корея пустила баллистическую ракету в сторону Японского моря».
В настоящее время военные специалисты в Южной Корее занимаются сбором аналитических данных о полете ракеты и ее характеристиках.
Армия Южной Кореи ведет наблюдение в ожидании последующих пусков, поэтому ведет тесный обмен информацией о ракетах с Соединенными Штатами и Японией. Южнокорейские военные находятся в состоянии полной боеготовности.
Предыдущий запуск баллистической ракеты в КНДР имел место всего два месяца назад. Тогда 5 ноября прошлого года был осуществлен пуск ракеты малой дальности.
По предварительным данным военных в Южной Кореи, ракета средней дальности, упавшая в Японском море, пролетела не менее 1100 километров.