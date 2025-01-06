Байден нахамил журналистам в Белом доме

Как сообщает ТАСС, американского лидера спросили о планах республиканцев в конгрессе по части разрешения проблем в сфере миграции. Речь шла о законопроектах, которые мог бы подписать будущий президент США Дональд Трамп в первый день на посту.
Байден назвал эти инициативы смехотворными, а потом начал говорить о том, чего не следует допускать для решения проблемы, и внезапно оборвал себя на полуслове.
«Возможно, я самый старый президент, но я знаю больше мировых лидеров, чем вы встречали за всю свою проклятую жизнь. И я знаю их, знаю, как они мыслят. Это не шутка», — сказал он.
Ранее издание Daily Mail сообщило, что Байден назвал сторонников Трампа «мусором» во время видеоконференции в Zoom.
До этого Байден назвал президента России Владимира Путина мясником.