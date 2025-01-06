Германия связала помощь Сирии с соблюдением прав женщин

Она отметила, что если женщины в Сирии не будут в безопасности, то миллионы образованных мужчин и женщин никогда не вернутся на родину из-за границы. Это высказывание отражает её убеждение, что защита женских прав женщин является не только моральной обязанностью, но и необходимым условием для устойчивого развития государства.
Бербок также подтвердила, что Европейский Союз не будет финансировать «исламистские структуры» в Сирии, добавив, что она ясно дала понять это руководителям ХТШ*.
Напомним, 3 января стало известно, что Анналена Бербок и её французский коллега Жан-Ноэль Барро нанесли необъявленный визит новому руководству Дамаска. Глава немецкого министерства славится своим умением попадать в конфузы, и в этот раз неловкая ситуация тоже не заставила себя долго ждать: лидер сирийской оппозиции Ахмед аш-Шараа отказался жать ей руку, а приложил её к сердцу, но не отказав при этом в рукопожатии руководителю МИД Франции. Сама Бербок позже заявила, что ожидала такой ситуации. Целью их с Барро визита вероятно была попытка установить контакты с новым руководством Сирии, чтобы не дать ему попасть по влияние России и Китая.
* Организация признана террористической, её деятельность запрещена в России.