Германия связала помощь Сирии с соблюдением прав женщин

Напомним, 3 января стало известно, что Анналена Бербок и её французский коллега Жан-Ноэль Барро нанесли необъявленный визит новому руководству Дамаска. Глава немецкого министерства славится своим умением попадать в конфузы, и в этот раз неловкая ситуация тоже не заставила себя долго ждать: лидер сирийской оппозиции Ахмед аш-Шараа отказался жать ей руку, а приложил её к сердцу, но не отказав при этом в рукопожатии руководителю МИД Франции. Сама Бербок позже заявила, что ожидала такой ситуации. Целью их с Барро визита вероятно была попытка установить контакты с новым руководством Сирии, чтобы не дать ему попасть по влияние России и Китая.