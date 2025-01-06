«Мы согласны с Трампом»: Зеленский заявил о готовности к переговорам по Украине

«Я думаю, 25 января или в какой-нибудь другой день, ну, вы просто сказали 25 января, и я не возражаю, это мой день рождения. Мы садимся за стол переговоров, сначала с Трампом. Мы согласны с ним в том, как мы можем остановить войну», — сказал Зеленский в подкасте Лекса Фридмана на YouTube.