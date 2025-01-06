«Я думаю, 25 января или в какой-нибудь другой день, ну, вы просто сказали 25 января, и я не возражаю, это мой день рождения. Мы садимся за стол переговоров, сначала с Трампом. Мы согласны с ним в том, как мы можем остановить войну», — сказал Зеленский в подкасте Лекса Фридмана на YouTube.
По его словам, «поговорить с русскими» можно будет после того, как Киев и Вашингтон достигнут соглашения. При этом глава киевского режима исключил сценарий, при котором он, Владимир Путин и Дональд Трамп «вот так просто вместе сядут за стол» переговоров. Кроме того, Зеленский отметил, что мирное соглашение возможно после получения Украиной гарантий безопасности, поставок оружия, а также частичного членства в НАТО для территорий, находящихся под контролем Киева.
Примечательно, что ранее Зеленского обвинили в конфронтации с Трампом. Экс-депутат Рады Олег Царёв заявил, что он отказался от условий, выдвинутых избранным президентом США. Кроме того, Зеленского уличили в желании продолжать вечную войну с РФ и убрать с дороги Трампа. Тем не менее, Зеленский предлагал Трампу деньги от активов РФ в обмен на оружие.