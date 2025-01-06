Токаев назначил нового акима Туркестанской области

Им стал Нуралхан Кушеров, ранее он занимал должность заместителя акима региона.
Он родился в 1984 году, выпускник Южно-Казахстанского государственного университета им. М. Ауезова, Казахского гуманитарно-юридического университета и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.
Трудовой путь прошел от бухгалтера до заместителя акима Туркестанской области. Работал в разные годы в департаменте государственных доходов в разных регионах.
Нового акима представил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, находясь в Туркестанской области.
Предложены к рассмотрению две кандидатуры: Нуралхан Кушеров — заместитель акима Туркестанской области и Мухит Турысбеков — аким Созакского района. Результаты открытого голосования подвела избирательная комиссия.
224 голоса депутатов из 288-ми отдано «за» Нуралхана Кушерова.