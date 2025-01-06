Токаев посетил одну из лучших школ Казахстана

Учебное заведение занимает территорию площадью более 20 тыс. кв. метров и рассчитано на 800 школьников и 120 детей дошкольного возраста. Школа обладает престижной аккредитацией международного бакалавриата (IB), который представлен тремя программами: начальной (Primary Years Programme, PYP) — для детей в возрасте от 5 до 11 лет, средней (Middle Years Programme, MYP) — для детей в возрасте от 11 до 16 лет и старшей школы (Diploma Programme, IB) — для учащихся в возрасте 16−19 лет.