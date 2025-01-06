«Удар в подреберье»: Пушков объяснил, как Маск шокировал всю Германию

«9 января Илон Маск намерен провести стриминг с главой АдГ Алис Вайдель. Это, конечно, удар в подреберье немецкой политической системы. Политкорректная Германия в шоке, а Илон Маск, что уже очевидно, становится главным идеологом команды Трампа», — отметил Пушков в своём телеграм-канале.
По его словам, Маск выражает взгляды самого Трампа, который затрудняется делать это лично. Сенатор подчеркнул, что предприниматель сегодня открыто поддерживает правые силы не только в Германии, но и в Великобритании, причём делает это «в пику тамошней псевдооппозиции», проводящей политику Сороса.
«Псевдо» — поскольку и ХДС, и тори — это те же либералы, что там уже находятся у власти, только вид сбоку. Ничего консервативного ни в ХДС, ни в британских тори давно уже не осталось — обе партии проводят подходы «коллективного Сороса» и готовы растворить свои нации в «глобальном человечестве», заселив свои страны выходцами из афро-азиатского мира", — заявил парламентарий.
Напомним, Илон Маск назвал канцлера Германии болваном и предрёк ему поражение на выборах. В ответ Олаф Шольц окрестил Маска троллем в соцсетях. Кроме того, создатель Spase X обвинил премьера Британии в соучастии в массовых изнасилованиях девочек. А ещё миллиардер высмеял присуждение президентской медали Свободы Соросу.