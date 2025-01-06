«Псевдо» — поскольку и ХДС, и тори — это те же либералы, что там уже находятся у власти, только вид сбоку. Ничего консервативного ни в ХДС, ни в британских тори давно уже не осталось — обе партии проводят подходы «коллективного Сороса» и готовы растворить свои нации в «глобальном человечестве», заселив свои страны выходцами из афро-азиатского мира", — заявил парламентарий.