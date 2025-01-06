«То, что он, по его словам, предлагал [избранному президенту США Дональду] Трампу “чужие деньги в обмен на оружие”, свидетельствует об укоренившихся коррупционных связях Зеленского с англосаксами», — написала Захарова в Telegram-канале.
Захарова сделал это заявление, исходя из предложения Зеленского избранному президенту США Дональду Трампу продать оружие Киеву за 300 млрд из замороженных активов РФ.
До этого, 7 ноября 2024 года, Зеленский заявил, что российские активы являются украинскими деньгами.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.