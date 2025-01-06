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Захарова указала на укрепившиеся коррупционные связи Зеленского с Западом

Интервью президента Украины Владимира Зеленского (срок полномочий истек в мае 2024 года) подтверждает его укоренившиеся коррупционные связи со странами Запада. Такое заявление 6 января сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

«То, что он, по его словам, предлагал [избранному президенту США Дональду] Трампу “чужие деньги в обмен на оружие”, свидетельствует об укоренившихся коррупционных связях Зеленского с англосаксами», — написала Захарова в Telegram-канале.

Захарова сделал это заявление, исходя из предложения Зеленского избранному президенту США Дональду Трампу продать оружие Киеву за 300 млрд из замороженных активов РФ.

Ранее, 21 декабря 2024 года, премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что Зеленский предложил ему €500 млн из замороженных российских активов в обмен на то, что страна проголосует за членство Украины в НАТО. Уточняется, что ситуация произошла на саммите Евросоюза (ЕС) в Брюсселе.

До этого, 7 ноября 2024 года, Зеленский заявил, что российские активы являются украинскими деньгами.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Захарова Мария
Трамп Дональд