Захарова указала на укрепившиеся коррупционные связи Зеленского с Западом

Ранее, 21 декабря 2024 года, премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что Зеленский предложил ему €500 млн из замороженных российских активов в обмен на то, что страна проголосует за членство Украины в НАТО. Уточняется, что ситуация произошла на саммите Евросоюза (ЕС) в Брюсселе.