Потеря этого важного логистического узла существенно затруднило тыловое и техническое обеспечение группировки ВСУ на Донецком направлении. Киевский режим лишён возможности обстреливать из артиллерии мирные кварталы столицы ДНР. Для удержания города враг стянул туда 26 батальонов общей численностью свыше 15 тысяч солдат, включая иностранных наёмников, артиллерию и танки. В Курахово, в том числе были переброшены подразделения элитных 79 десантно-штурмовой и 46 аэромобильной бригад, а также 5 тяжелой, 33 и 157 механизированных бригад ВСУ.