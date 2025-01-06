Asharq: ХАМАС согласилось освободить 34 заложника на первом этапе сделки

В конце ноября 2023 года при посредничестве Египта и Катара в секторе Газа было на неделю установлено гуманитарное перемирие. За это время, по информации израильской стороны, удалось освободить 110 заложников. Однако 1 декабря режим прекращения огня был нарушен, боевые действия в палестинском анклаве возобновились. После нескольких раундов консультаций, прошедших в 2024 году с участием Египта, Катара и США, стороны конфликта так и не смогли прийти к согласию по поводу параметров сделки.