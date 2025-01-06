Ричмонд
-2°
ледяной дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Asharq: ХАМАС согласилось освободить 34 заложника на первом этапе сделки

ДОХА, 6 января. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС согласилось освободить 34 заложника из списка, представленного израильской стороной, в рамках первого этапа сделки по введению режима прекращения огня в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал Asharq со ссылкой на источник в радикальной организации.

Источник: Reuters

По его словам, список, представленный Израилем и одобренный ХАМАС, соответствует критериям, согласованным в ходе последнего раунда переговоров. Он включает женщин, детей и больных людей, удерживаемых в секторе Газа. Как уточняется, движение согласилось освободить этих заложников, но ему потребуется около недели на то, чтобы точно определить, живы они или нет.

5 января агентство Reuters сообщило со ссылкой на представителя ХАМАС, что движение утвердило список имен 34 заложников, которых готово освободить в рамках соглашения по сектору Газа. Позже советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман заявил ТАСС, что в ходе переговоров еврейское государство не получало от ХАМАС соответствующий список заложников.

В конце ноября 2023 года при посредничестве Египта и Катара в секторе Газа было на неделю установлено гуманитарное перемирие. За это время, по информации израильской стороны, удалось освободить 110 заложников. Однако 1 декабря режим прекращения огня был нарушен, боевые действия в палестинском анклаве возобновились. После нескольких раундов консультаций, прошедших в 2024 году с участием Египта, Катара и США, стороны конфликта так и не смогли прийти к согласию по поводу параметров сделки.

2 января канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщила, что делегация страны в ближайшее время отправится в Катар для возобновления переговоров об освобождении удерживаемых ХАМАС заложников. Последний раунд диалога с участием представителей Израиля прошел в Дохе в конце 2024 года. 24 декабря они вернулись на родину.