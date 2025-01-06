«Трио» Путина, заговоры, атом: Футурологи составили список «чёрных лебедей» 2025 года

Понятие «чёрного лебедя» когда-то придумал американский политолог ливанского происхождения Нассим Талеб, написав даже одноимённую книгу. Как уточняется в статье, 15 знаменитых футурологов и экспертов их разных областей дали свои прогнозы по предстоящему году. В мировой политике, по мнению специалистов, таким значимым событием может стать альянс нового президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, а также их плотное сотрудничество с российским лидером Владимиром Путиным по вопросу разработки мирного соглашения по Украине.