Токаев отметил высокие стандарты QazSwimAcademy

По словам директора центра, данный уникальный комплекс предоставляет возможность осуществлять полный спектр подготовки пловцов. В распоряжении детей и взрослых пять бассейнов различной длины: один 50-метровый, два 25-метровых и два 10-метровых. Групповые занятия проводятся по 25 дисциплинам, также имеется профессиональный тренажерный зал.