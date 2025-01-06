Глава МИД Франции осудил новые власти Сирии за отказ пожимать руку Бербок

Напомним, лидеры новых властей Сирии отказали в рукопожатии Бербок, которая прибыла в республику 3 января с необъявленным визитом. Ахмед Аш-Шараа демонстративно приложил руку к сердцу, дав понять, что не хочет пожимать руку немецкому дипломату. Сама Бербок объясняла, что хотела установить дипломатические контакты с новыми властями страны. Сейчас в Германии опасаются попадания Сирии под влияние России и Китая. В бундестаге отказ в рукопожатии назвали унижением немецкого дипломата и чёрным днём для ФРГ.