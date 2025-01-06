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Глава МИД Франции осудил новые власти Сирии за отказ пожимать руку Бербок

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро признался, что возмущён нежеланием новых властей Сирии пожать руку его коллеге из Германии Анналене Бербок. По его словам, возглавивший арабскую республику Ахмед аль-Шараа должен был соблюсти минимальный этикет, но не сделал этого.

Источник: Life.ru

«Хотел бы я, чтобы Ахмед аль-Шараа пожал руку моей немецкой коллеге? Ответ — да. Было ли это целью моей поездки? Ответ — нет», — подчеркнул Барро в интервью RTLRTL, комментируя свой визит в Сирию.

Он также добавил, что ему пришлось посетить Дамаск 3 января, чтобы удостовериться в соблюдении прав французов на территории страны, где вооружённая оппозиция захватила власть. Франция, по его словам, переживает, что химическое оружие в Сирии может оказаться в ненадёжных руках.

Напомним, лидеры новых властей Сирии отказали в рукопожатии Бербок, которая прибыла в республику 3 января с необъявленным визитом. Ахмед Аш-Шараа демонстративно приложил руку к сердцу, дав понять, что не хочет пожимать руку немецкому дипломату. Сама Бербок объясняла, что хотела установить дипломатические контакты с новыми властями страны. Сейчас в Германии опасаются попадания Сирии под влияние России и Китая. В бундестаге отказ в рукопожатии назвали унижением немецкого дипломата и чёрным днём для ФРГ.