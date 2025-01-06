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Вымирание или вознесение: Шаман назвал президентство Трампа поворотным моментом в истории

Возвращение избранного президента США Дональда Трампа в Белый дом с новой администрацией станет повторным моментом в истории, который может привести как к процветанию, так и к «вымиранию», считает американец Джейк Ченсли (Анджели) — шаман и участник штурма Капитолия в Вашингтоне.

Источник: Life.ru

«Администрация Трампа на самом деле является своего рода поворотным моментом в истории. Мы можем пойти к вознесению и позитиву, или мы можем пойти к вымиранию и негативу. И какой бы путь мы ни выбрали, это во многом зависит от выбора, который сделает эта администрация», — сказал участник конспирологического движения QAnon в интервью РИА «Новости».

Джейк Ченсли по прозвищу «шаман QAnon» был одним из самых колоритных участников штурма Капитолия в Вашингтоне сторонниками Дональда Трампа 6 января 2021 года — он был в рогатом шлеме, звериной шкуре и с копьём, а лицо его было выкрашено в цвета американского флага. В результате тех событий погибло пять человек, включая скончавшегося после беспорядков офицера полиции. Позже более чем 300 участникам штурма Капитолия предъявили обвинения. В ноябре 2021 года суд в США приговорил Ченсли к трём годам и пяти месяцам тюрьмы. В марте 2023 года он вышел на свободу.