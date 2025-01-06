Вымирание или вознесение: Шаман назвал президентство Трампа поворотным моментом в истории

Джейк Ченсли по прозвищу «шаман QAnon» был одним из самых колоритных участников штурма Капитолия в Вашингтоне сторонниками Дональда Трампа 6 января 2021 года — он был в рогатом шлеме, звериной шкуре и с копьём, а лицо его было выкрашено в цвета американского флага. В результате тех событий погибло пять человек, включая скончавшегося после беспорядков офицера полиции. Позже более чем 300 участникам штурма Капитолия предъявили обвинения. В ноябре 2021 года суд в США приговорил Ченсли к трём годам и пяти месяцам тюрьмы. В марте 2023 года он вышел на свободу.