Олжас Бектенов обозначил стратегию развития Туркестанской области

Премьер-министр представил активу региона нового акима. Озвучены поставленные Главой государства перед руководством области задачи. В свете цели по укреплению экономики и повышению качества жизни населения, обозначенной в интервью газете Ana tili, в числе приоритетных направлений отмечены диверсификация экономики и переход на кластерное производство с созданием новых продуктивных рабочих мест, повышение инвестиционной привлекательности СЭЗ «TURAN» и региона в целом, раскрытие транспортно-логистического потенциала и наращивание развития АПК. Ряд задач поставлены по обеспечению населения доступной и качественной питьевой водой и стабильными ценами на продовольствие, модернизации инженерной инфраструктуры.