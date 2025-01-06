Фон дер Ляйен могут лишить неприкосновенности из-за махинаций на 35 миллиардов евро

Заседание назначено на 6 января. Бальдан добавил, что прокуратура ЕС фактически пытается оправдать фон дер Ляйен, что не допустимо в рамках расследования. По его словам, чиновница не может обладать никакой неприкосновенностью, так как в деле закупок вакцин на сумму свыше 35 миллиардов евро она вышла за пределы своих полномочий.