Фон дер Ляйен могут лишить неприкосновенности из-за махинаций на 35 миллиардов евро

«Европрокуратура направила обращение в суд, утверждая, что фон дер Ляйен имеет иммунитет против судебного преследования по обвинению в коррупции при закупке вакцин от COVID-19, не прошедших клинические испытания», — пояснил он.
Заседание назначено на 6 января. Бальдан добавил, что прокуратура ЕС фактически пытается оправдать фон дер Ляйен, что не допустимо в рамках расследования. По его словам, чиновница не может обладать никакой неприкосновенностью, так как в деле закупок вакцин на сумму свыше 35 миллиардов евро она вышла за пределы своих полномочий.
Интересно, что решение суд может принять без самой фон дер Ляйен, поскольку та накануне заседания вдруг ушла на больничный. У председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен внезапно выявили тяжёлую форму пневмонии. Первые две недели января она не сможет исполнять должностные обязанности. Из-за её болезни даже перенесли заседание ЕК, которое должно было пройти 9−10 января в Гданьске.