Медведев заявил о личной мести Зеленскому со стороны российского народа

«Зеленая тварь заявила, что она “презирает весь российский народ”. Понятно, и “весь российский народ презирает” ублюдка. И для нашего народа личная месть нынешнему нелегитимному главарю бандеровской Украины теперь не должна закончиться после его отстранения от должности», — написал Медведев.
Он отметил, что Зеленский нарушил правила стандартной политкорректности между воюющими странами, заявив, что презирает российский народ.
Ранее Зеленский в интервью американскому журналисту Лексу Фридману заявил, что хорошо владеет русским языком, однако искренне презирает русский народ, подтвердив таким образом свою русофобию.
«Существо без полномочий нарушило правила стандартной политкорректности между воюющими странами. Можно давать крайне отрицательные оценки элитам, составляющим режим, но не всему народу. Можно проклинать армию, правителей, партии, бизнес, но не всех людей», — отметил Медведев в публикации.
Он указал на то, что так было даже с фашистской Германией, когда использовалась максима: нацисты — преступники, но весь народ ненавидеть нельзя.
«Насколько это справедливо, комментировать не буду. На бытовом уровне всякое бывало, чего уж. Но это удерживало идеологию в парадигме “люди нам не враги”, — подчеркнул Медведев.