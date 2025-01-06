МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Для российского народа личная месть Владимиру Зеленскому не должна закончиться после его отстранения от должности, заявил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя слова Зеленского о том, что тот презирает россиян.