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Токаев отметил важность международного сотрудничества в образовании

Касым-Жомарт Токаев посетил дом студентов Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева, сообщает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Источник: EL.kz

Глава государства осмотрел новое общежитие для студентов, магистрантов и докторантов Евразийского национального университета, рассчитанное на 2656 мест.

Построенный в рамках государственно-частного партнерства дом студентов состоит из трех современных блоков. Каждый из них оборудован коворкинг-зонами, библиотеками, спортивными и коммерческими помещениями, создающими максимально комфортные условия для проживания и учебы.

При строительстве общежития учтены запросы студентов с особыми потребностями. Дизайн и инфраструктура полностью отвечают требованиям безбарьерной среды. Министр науки и высшего образования доложил Президенту о создании в стране академического хаба путем открытия филиалов зарубежных вузов и мерах по обеспечению студентов общежитиями.

Президент положительно оценил проводимую в этом направлении работу и обратил внимание на важность международного сотрудничества в сфере образования и молодежных обменов.

образование