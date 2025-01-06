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Армия России стремительно освободила второй за день населённый пункт ДНР

Армия России освободила второй за день населённый пункт в Донецкой Народной Республике (ДНР) — село Даченское. Заслуга принадлежит бойцам «Центра», сообщили в Минобороны РФ.

«В результате решительных действий подразделений группировки войск “Центр” освобождён населённый пункт Даченское», — доложили в МО РФ.

Ранее сегодня стало известно, что подразделения «Южной» группировки российских войск освободили город Курахово в ДНР, который был важным логистическим узлом для ВСУ. Для удержания города враг стянул туда 26 батальонов общей численностью свыше 15 тысяч солдат, в том числе были переброшены подразделения элитных 79 десантно-штурмовой и 46 аэромобильной бригад, а также 5 тяжелой, 33 и 157 механизированных бригад ВСУ. В битве за город ВСУ потеряли 80% личного состава — более 12 тыс. человек.