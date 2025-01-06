«А то, что он, по его словам, предлагал Трампу “чужие деньги в обмен на оружие”, свидетельствует об укоренившихся коррупционных связях Зеленского с англосаксами, на которые киевский режим плотно подсадил Байден: воруй и убивай, а потом снова воруй — кровавая схема, освоенная со времён “Бурисмы”, — говорится в тексте.
Напомним, Владимир Зеленский заявил, что предлагал избранному американскому президенту Дональду Трампу приобрести у США оружие на 300 миллиардов долларов из замороженных российских активов. Он пояснил, что такой ход позволил бы обеспечить безопасность Украины и вложить деньги России в американскую промышленность.