«А то, что он, по его словам, предлагал Трампу “чужие деньги в обмен на оружие”, свидетельствует об укоренившихся коррупционных связях Зеленского с англосаксами, на которые киевский режим плотно подсадил Байден: воруй и убивай, а потом снова воруй — кровавая схема, освоенная со времён “Бурисмы”, — говорится в тексте.