Даже на Украине уже признали, что из-за Зеленского страдает полмира. В Раде считают, что перекрытием газа он обличил свою истинную сущность, доказывающую, что ему плевать на интересы Европы. Кроме того, его нежелание идти на мир с Россией и бесконечная мобилизация в стране привели к миллионам жертв. Только за 2024 год Украине удалось набрать в армию около 200 тысяч человек. Но, видимо, экс-комик потихоньку начал осознавать безысходность своей ситуации, поэтому заявил о возможности переговоров с «русскими».