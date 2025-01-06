По его мнению, можно критиковать властей страны, но не следует обобщать это на весь народ, как это делает Зеленский. Зампред Совбеза подчеркнул, что можно осуждать армию, правителей, политические партии и бизнес, но не всех граждан. Это правило применимо даже к фашистской Германии. Медведев отметил, что существовал принцип: нацисты — это преступники, но ненавидеть весь народ неправильно.
«Зелёная тварь заявила, что она “презирает весь российский народ”. Понятно, и “весь российский народ презирает” ублюдка. И для нашего народа личная месть нынешнему нелегитимному главарю бандеровской Украины теперь не должна закончиться после его отстранения от должности», — написал Медведев у себя на странице в «ВКонтакте».
Даже на Украине уже признали, что из-за Зеленского страдает полмира. В Раде считают, что перекрытием газа он обличил свою истинную сущность, доказывающую, что ему плевать на интересы Европы. Кроме того, его нежелание идти на мир с Россией и бесконечная мобилизация в стране привели к миллионам жертв. Только за 2024 год Украине удалось набрать в армию около 200 тысяч человек. Но, видимо, экс-комик потихоньку начал осознавать безысходность своей ситуации, поэтому заявил о возможности переговоров с «русскими».