Алиев потребовал наказания виновных по делу об авиакатастрофе близ Актау

«Могу с уверенностью сказать, что вина за то, что азербайджанские граждане погибли в этой катастрофе, лежит на представителях Российской Федерации. И мы требуем справедливости, мы требуем наказания виновных, мы требуем полной прозрачности и человеческого поведения», — сказал Алиев на встрече с членами семей погибшего в авиакатастрофе экипажа и выжившими бортпроводниками.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
Алиев добавил, что в настоящее время идет процесс расшифровки черных ящиков самолета, потерпевшего крушение близ Актау в Казахстане.
«Сейчас идет процесс расшифровки черных ящиков. Уверен, что в ближайшее время мы узнаем предварительный результат, и все встанет на свои места, вся картина произошедшей трагедии будет известна. И это, естественно, будет важным моментом в деле полного расследования этой трагедии и наказания виновных в ней», — сказал Алиев на встрече с членами семей погибшего в авиакатастрофе экипажа и выжившими бортпроводниками.
Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявлял, что самолет Azerbaijan Airlines подвергся вмешательству извне. По его словам, пострадавшие пассажиры и выжившие бортпроводники сообщили, что услышали звук взрыва во время пролета над Грозным.
В субботу, 28 декабря, пресс-служба Кремля сообщала, что по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, стороны подробно обсудили вопросы, связанные с крушением. Путин принес Алиеву извинения в связи с тем, что трагический инцидент с азербайджанским самолетом произошел в воздушном пространстве РФ. Как указали в Кремле, в разговоре было отмечено, что следовавшее четко по расписанию азербайджанское пассажирское воздушное судно неоднократно пыталось зайти на посадку в аэропорт города Грозный, в это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотники, а российские средства ПВО отражали эти нападения. Отмечалось, что профильные службы России, Азербайджана и Казахстана плотно взаимодействуют на месте авиакатастрофы.
Следственный комитет России после ЧП в Актау возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, допрашиваются гражданские и военные специалисты.
В воскресенье, 29 декабря, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Алиев провели еще один телефонный разговор, в ходе которого продолжили обсуждение вопросов, связанных с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний».