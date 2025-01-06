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Токаеву рассказали о разработке в Астане локомотива нового поколения

АЛМАТЫ, 6 янв — Sputnik. Касым-Жомарт Токаев посетил завод по производству электровозов, расположенный в индустриальной зоне № 1 Астаны.

Источник: Пресс-служба президента Казахстана

Завод запущен в рамках программы индустриализации французской компанией Alstom.

Токаеву сообщили, что на предприятии произведено и обслуживается 380 грузовых и 70 пассажирских электровозов и их компонентов для национальной компании «Қазақстан темір жолы». Кроме того, 80 секций грузовых электровозов экспортировано в Азербайджан. Сегодня завод производит кузовы локомотива, трансформаторы, низковольтные и высоковольтные шкафы и др.

Президенту доложили о разработке локомотива нового поколения, стоимость которого снижена на 40%, а эффективность повышена на 20%. К производству новых грузовых электровозов приступят в 2028 году.

Кроме того, Касым-Жомарту Токаеву была представлена продукция отечественных производителей железнодорожного кластера. В Казахстане более 600 компаний задействовано в производстве деталей и комплектующих для отрасли. Их товары и услуги экспортируется в 25 стран.

В ходе встречи с молодыми специалистами электровозосборочного предприятия Токаев напомнил, что 2025 год объявлен Годом рабочих профессий. Он подчеркнул, что государство продолжит поддерживать представителей молодежи, занятых в производственной сфере.

экономика