Токаеву рассказали о разработке в Астане локомотива нового поколения

Завод запущен в рамках программы индустриализации французской компанией Alstom.
Токаеву сообщили, что на предприятии произведено и обслуживается 380 грузовых и 70 пассажирских электровозов и их компонентов для национальной компании «Қазақстан темір жолы». Кроме того, 80 секций грузовых электровозов экспортировано в Азербайджан. Сегодня завод производит кузовы локомотива, трансформаторы, низковольтные и высоковольтные шкафы и др.
Президенту доложили о разработке локомотива нового поколения, стоимость которого снижена на 40%, а эффективность повышена на 20%. К производству новых грузовых электровозов приступят в 2028 году.
Кроме того, Касым-Жомарту Токаеву была представлена продукция отечественных производителей железнодорожного кластера. В Казахстане более 600 компаний задействовано в производстве деталей и комплектующих для отрасли. Их товары и услуги экспортируется в 25 стран.
В ходе встречи с молодыми специалистами электровозосборочного предприятия Токаев напомнил, что 2025 год объявлен Годом рабочих профессий. Он подчеркнул, что государство продолжит поддерживать представителей молодежи, занятых в производственной сфере.