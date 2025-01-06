Токаеву рассказали о разработке в Астане локомотива нового поколения

Токаеву сообщили, что на предприятии произведено и обслуживается 380 грузовых и 70 пассажирских электровозов и их компонентов для национальной компании «Қазақстан темір жолы». Кроме того, 80 секций грузовых электровозов экспортировано в Азербайджан. Сегодня завод производит кузовы локомотива, трансформаторы, низковольтные и высоковольтные шкафы и др.