Авиазавод, казармы, логово легиона: «Удары возмездия» сровняли с землёй военные объекты ВСУ

Также, по его словам, российский удар был нанесён по городу Гайсин Винницкой области. Предварительно, разрушения получила вертолётная площадка, где базировалось как минимум шесть единиц техники западного образца. Разрушения получил и военный аэродром в Кировограде, откуда взлетали самолёты ВСУ для отработки ударов по российским позициям. Зафиксирован прилёт и в цеха по сбору дронов в городе Белая церковь Киевской области. Там же, по словам Лебедева, расположены важные военные объекты противника.