Президент ознакомился с объектами строительной отрасли

После президент осмотрел завод Uniton, выпускающий автоклавные газоблоки. Предприятие, принадлежащее строительной компании Sensata Group, способно изготавливать 150 тысяч квадратных метров газоблоков в год. Проект профинансирован фондом «Даму» и Фондом развития промышленности. На заводе работают 110 человек.