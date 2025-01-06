Президент ознакомился с объектами строительной отрасли

Объём инвестиций в проект составил 8 миллиардов тенге. Производственная мощность достигает 4 500 квадратных метров тротуарных покрытий в сутки, а после завершения второго этапа строительства увеличится до 9 000 квадратных метров.
На сегодня продукция завода активно используется в благоустройстве Астаны и других городов Казахстана.
После президент осмотрел завод Uniton, выпускающий автоклавные газоблоки. Предприятие, принадлежащее строительной компании Sensata Group, способно изготавливать 150 тысяч квадратных метров газоблоков в год. Проект профинансирован фондом «Даму» и Фондом развития промышленности. На заводе работают 110 человек.
Касым-Жомарт Токаев назвал строительную индустрию важным направлением экономики и указал на необходимость увеличения производства местной продукции.