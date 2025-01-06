Алиев: вина за авиакатастрофу в Актау лежит на представителях России

Он подчеркнул, что крушения самолета можно было бы избежать, если бы власти Чечни своевременно закрыли воздушное пространство над Грозным и соблюдались правила наземного обслуживания. По словам президента, план «Ковер» в Грозном был объявлен после того, как самолет был сбит с земли.