Маск высказался о значении победы Трампа на выборах для будущего цивилизации

Выборы 47-го президента США состоялись 5 ноября 2024 года. В общенародном голосовании Трамп получил 51% голосов, а кандидат от демократов Камала Харрис — 47,4%. Позже Трамп, выступая перед сторонниками, назвал себя 47-м президентом США и заявил, что своей целью на посту главы государства считает прекращение военных конфликтов в мире.