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Маск высказался о значении победы Трампа на выборах для будущего цивилизации

Победа избранного президента США Дональда Трампа критически важна для будущего цивилизации. Об этом 6 января заявил американский предприниматель Илон Маск.

Источник: Reuters

«Если бы на этих выборах не победил Дональд Трамп, цивилизация была бы потеряна», — написал он в соцсети X (бывш. Twitter).

Выборы 47-го президента США состоялись 5 ноября 2024 года. В общенародном голосовании Трамп получил 51% голосов, а кандидат от демократов Камала Харрис — 47,4%. Позже Трамп, выступая перед сторонниками, назвал себя 47-м президентом США и заявил, что своей целью на посту главы государства считает прекращение военных конфликтов в мире.

18 декабря коллегия выборщиков США официально утвердила победу Трампа на президентских выборах. Он набрал 312 голосов. При этом за его оппонента Камалу Харрис проголосовали 226 американцев.

Трамп Дональд