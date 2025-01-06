Маск высказался о значении победы Трампа на выборах для будущего цивилизации

«Если бы на этих выборах не победил Дональд Трамп, цивилизация была бы потеряна», — написал он в соцсети X (бывш. Twitter).
Выборы 47-го президента США состоялись 5 ноября 2024 года. В общенародном голосовании Трамп получил 51% голосов, а кандидат от демократов Камала Харрис — 47,4%. Позже Трамп, выступая перед сторонниками, назвал себя 47-м президентом США и заявил, что своей целью на посту главы государства считает прекращение военных конфликтов в мире.
18 декабря коллегия выборщиков США официально утвердила победу Трампа на президентских выборах. Он набрал 312 голосов. При этом за его оппонента Камалу Харрис проголосовали 226 американцев.