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Появилось эпичное видео сожжения пусковой установки С-300 и десятков солдат ВСУ в Павлограде

Российские бойцы нанесли сокрушительный удар по позициям ВСУ в Павлограде Днепропетровской области. Как сообщает телеграм-канал «Изнанка», противник лишился пусковой установки С-300.

Источник: Life.ru

ВС РФ нанесли сокрушительный удар по позициям ВСУ. Видео © Telegram / ИЗНАНКА.

Военкоры опубликовали видео с ударами наших солдат, которые превратили огневые посты врага в труху. Помимо С-300 ВСУ лишились РЛС подсвета и наведения, машины боевого управления, а также 45 человек личного состава.

Ранее Life.ru сообщал, что за последние 24 часа подразделения войск «Восток» успешно продвинулись в тыл обороны Вооружённых сил Украины, нанеся серьёзный урон противнику. В ходе выполнения боевых задач российские войска уничтожили до 170 украинских солдат, четыре автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Богдана» и другие гаубицы, включая те, что произведены в США. Также противник потерял склад с боеприпасами.