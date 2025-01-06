Politico опубликовала список «черных лебедей» на 2025 год

Как полагают опрошенные изданием эксперты, президент России Владимир Путин убедит руководство Ирана отложить «разработку ядерного оружия» на 5 лет, а Трамп заставит израильских лидеров воздержаться от любых ударов по иранским ядерным объектам.
Эксперты считают, что в 2025 году могут неожиданно случиться и другие события — начнется новая пандемия, Южная Корея испытает ядерное оружие, произойдет самая масштабная кибератака в истории, завершится урегулирование палестино-израильского конфликта на основе решения о двух государствах, обвалится мировой фондовый рынок из-за распространения дезинформации искусственным интеллектом, произойдет прорыв в области квантовых компьютеров.