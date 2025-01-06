Ричмонд
-1°
ледяной дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico опубликовала список «черных лебедей» на 2025 год

ВАШИНТОН, 6 января. /ТАСС/. Газета Politico опубликовала список трудно прогнозируемых событий — «черных лебедей» — на 2025 год, среди которых компромисс между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином по поводу тарифных ограничений и «секретная сделка» вокруг ирано-израильского урегулирования.

Источник: AP 2024

Как полагают опрошенные изданием эксперты, президент России Владимир Путин убедит руководство Ирана отложить «разработку ядерного оружия» на 5 лет, а Трамп заставит израильских лидеров воздержаться от любых ударов по иранским ядерным объектам.

Эксперты считают, что в 2025 году могут неожиданно случиться и другие события — начнется новая пандемия, Южная Корея испытает ядерное оружие, произойдет самая масштабная кибератака в истории, завершится урегулирование палестино-израильского конфликта на основе решения о двух государствах, обвалится мировой фондовый рынок из-за распространения дезинформации искусственным интеллектом, произойдет прорыв в области квантовых компьютеров.

Трамп Дональд
Путин Владимир