Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность главы по кадрам в правительстве региона

«Мы запускаем с 9 января процесс трансформации региональной и муниципальной государственной службы. Она должна стать легче, точнее, квалифицированнее. Вобрать в себя лучшие практики кадрового развития, софт и хард скиллз, эмпатии, клиентоцентричности. При этом мы должны повысить престиж и восприятие муниципальной и региональной службы. В этой связи, объявляю конкурс на должность главного по кадрам в правительстве Самарской области», — написал глава региона.