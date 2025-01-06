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Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность главы по кадрам в правительстве региона

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность главы по кадрам в правительстве региона. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Мы запускаем с 9 января процесс трансформации региональной и муниципальной государственной службы. Она должна стать легче, точнее, квалифицированнее. Вобрать в себя лучшие практики кадрового развития, софт и хард скиллз, эмпатии, клиентоцентричности. При этом мы должны повысить престиж и восприятие муниципальной и региональной службы. В этой связи, объявляю конкурс на должность главного по кадрам в правительстве Самарской области», — написал глава региона.

От соискателя требуется не менее 10 лет опыта, значительные результаты в работе и желание менять мир к лучшему. В качестве заявки на конкурс губернатор попросил претендентов написать эссе на свободную тему «что я могу сделать для развития кадрового потенциала региона».