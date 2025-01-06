Якудза из ВСУ отказался убить русского бойца по приказу офицера и перешёл на сторону России

«У меня была возможность несколько раз убить бойца противника, я этого не сделал, вот не хотел я убивать человека, вот есть у меня такое. Я не настроен был убивать, потому что я — преподаватель, меня учили людей учить, а не убивать», — признался он в беседе с РИА «Новости».