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«Это очень опасное время!» Зеленского уличили в подготовке провокаций до инаугурации Трампа

Ближайшие две недели могут быть очень опасными из-за стремления Владимира Зеленского устроить провокации до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом в эфире телеканала Wion заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

Источник: Life.ru

В частности, эксперт обратил внимание на намерения Зеленского продолжать боевые действия с использованием американских ракет ATACMS, а также на его желание организовать очередную атаку ВСУ в Курской области. Тем самым киевский режим пытается подорвать переговорный процесс, на котором настаивает Трамп, уверен профессор.

«[Зеленский] всё ещё хочет продолжить войну. Это очень опасное время, мы также видим, что Украина начала новую массированную контратаку в Курской области, чтобы усложнить мирные усилия Трампа», — подчеркнул Дизен.

Ранее Владимир Рогов заявил о подготовке Киевом «кровавой провокации» против России. Тем не менее, Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам по Украине. Он отметил, что изначально намерен поговорить с Дональдом Трампом. В то же время Мария Захарова разоблачила кровавые схемы Зеленского.