Ранее Владимир Рогов заявил о подготовке Киевом «кровавой провокации» против России. Тем не менее, Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам по Украине. Он отметил, что изначально намерен поговорить с Дональдом Трампом. В то же время Мария Захарова разоблачила кровавые схемы Зеленского.