В частности, эксперт обратил внимание на намерения Зеленского продолжать боевые действия с использованием американских ракет ATACMS, а также на его желание организовать очередную атаку ВСУ в Курской области. Тем самым киевский режим пытается подорвать переговорный процесс, на котором настаивает Трамп, уверен профессор.
«[Зеленский] всё ещё хочет продолжить войну. Это очень опасное время, мы также видим, что Украина начала новую массированную контратаку в Курской области, чтобы усложнить мирные усилия Трампа», — подчеркнул Дизен.
Ранее Владимир Рогов заявил о подготовке Киевом «кровавой провокации» против России. Тем не менее, Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам по Украине. Он отметил, что изначально намерен поговорить с Дональдом Трампом. В то же время Мария Захарова разоблачила кровавые схемы Зеленского.