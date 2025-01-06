США подстрекают Зеленского к новому «наступу» на Курск ради козырей в переговорах

Как уже писал Life.ru, ВСУ утром 5 января попытались начать контрнаступление тремя колоннами в нескольких селениях под Курском. Перед атакой они отправили в регион шар-террорист. Российские войска успешно отбили контратаки. С воздуха сняли видео уничтожения британского Challenger. Алаудинов рассказал о кладбище техники и солдат ВСУ после трёх «накатов» под Суджей. А 6 января Зеленский заявил о готовности к мирным переговорам по Украине, не исключив, что они могут пройти уже 25 января.