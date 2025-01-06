Минобороны России сообщило о взятии под контроль Курахово в ДНР

19 ноября «Страна.ua» со ссылкой на лейтенанта ВСУ с позывным «Алекс» писала, что бои доходят до центральных районов города, а 29 ноября Deep State сообщал, что российская армия продвигается в центре Курахово. При этом ВСУ, по данным ресурса, на тот момент контролировали только западную половину города. На следующий день российские солдаты начали штурм кураховской промзоны.