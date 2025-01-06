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В США открыли Украине глаза на «горькую правду» о Путине

Президент России Владимир Путин имеет важное преимущество перед мирными переговорами по Украине, поэтому Москве не интересно, кто именно будет представлять США. Дело в том, что российская сторона в состоянии довести противостояние до победного конца военным путём, тогда как у ВСУ дела на фронте плохи. Об этом заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в интервью Wion.

Источник: Life.ru

«Вот горькая правда: не имеет значение, если в переговорах будет участвовать Дональд Трамп или кто-либо другой, поскольку у Владимира Путина есть ключевое преимущество в этом процессе», — поделился он.

Ранее Владимир Зеленский заявил о готовности к мирным переговорам по Украине, не исключив, что они могут пройти уже 25 января. Он подчеркнул, что сначала намерен пообщаться с избранным президентом США Дональдом Трампом, после чего появится возможность «поговорить с русскими». По его словам, сначала договорённостей должны достигнуть Вашингтон и Киев.