В США открыли Украине глаза на «горькую правду» о Путине

Президент России Владимир Путин имеет важное преимущество перед мирными переговорами по Украине, поэтому Москве не интересно, кто именно будет представлять США. Дело в том, что российская сторона в состоянии довести противостояние до победного конца военным путём, тогда как у ВСУ дела на фронте плохи. Об этом заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в интервью Wion.