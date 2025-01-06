В США открыли Украине глаза на «горькую правду» о Путине

«Вот горькая правда: не имеет значение, если в переговорах будет участвовать Дональд Трамп или кто-либо другой, поскольку у Владимира Путина есть ключевое преимущество в этом процессе», — поделился он.
Ранее Владимир Зеленский заявил о готовности к мирным переговорам по Украине, не исключив, что они могут пройти уже 25 января. Он подчеркнул, что сначала намерен пообщаться с избранным президентом США Дональдом Трампом, после чего появится возможность «поговорить с русскими». По его словам, сначала договорённостей должны достигнуть Вашингтон и Киев.