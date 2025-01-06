За секунду до: Появилось видео «охоты» российской ракеты за украинским МиГ-29

По предварительным данным, на представленных видео запечатлён критический момент, произошедший всего за несколько секунд до падения украинского самолёта. Во время погони МиГ-29 попытался уклониться от ракеты, изменяя курс. К сожалению, само поражение цели не попало в объектив камеры.