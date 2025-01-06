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За секунду до: Появилось видео «охоты» российской ракеты за украинским МиГ-29

Погоня российской ракеты класса «воздух-воздух» за самолётом МиГ-29 Воздушных сил Украины попала на видео. Кадрами поделился в Телеграм-канале военный блогер Чингиз Дамбиев.

Источник: Life.ru

Погоня российской ракеты за МиГ-29. Видео © Telegram / Dambiev.

«Украинский истребитель МиГ-29 и русская ракета класса “воздух-воздух”. Ранее сообщалось, что в зоне проведения СВО истребительной авиацией ВКС России был сбит украинский истребитель этого типа», — напомнил военкор доклад Минобороны РФ от 5 января.

По предварительным данным, на представленных видео запечатлён критический момент, произошедший всего за несколько секунд до падения украинского самолёта. Во время погони МиГ-29 попытался уклониться от ракеты, изменяя курс. К сожалению, само поражение цели не попало в объектив камеры.

Ранее бойцы группы «Аида» спецназа «Ахмат» представили забавные кадры, запечатлевшие бегство украинских военнослужащих после неудачной попытки контрнаступления в Курской области. На видео видно подбитую боевую бронированную машину противника в районе хутора Бердина и уходящий экипаж.