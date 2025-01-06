ЕС уведомили о критической ситуации с газоснабжением в Приднестровье

«Мы знаем о критической ситуации, сложившейся в Приднестровье, поддерживаем контакты с молдавскими властями для урегулирования последствий прекращения поставок российского газа. Мы оказываем поддержку Молдавии все последние годы, в этой связи была создана рабочая группа, которая провела встречу 18 декабря. На этой неделе состоится встреча на техническом уровне», — сообщила представитель ЕК.
Она добавила, что в ЕС «провели работу» для «облегчения взаимодействия с операторами энергосетей» для обеспечения увеличения поставок электричества «при необходимости».
«Газпром» 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК «Нафтогаз Украины» с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
В понедельник глава правительства непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) Александр Розенберг сообщил, что 122 населенных пункта отключены от газоснабжения.
Ранее вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян заявил, что жителям Приднестровья в случае полного прекращения поставок дешевого российского газа через территорию Украины придется выбирать между смертью от холода из-за невозможности обеспечить выработку тепла и электроэнергии или от голода — из-за высоких цен на энергоресурсы из ЕС.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.