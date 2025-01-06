«Это конкретные мероприятия и показатели»: Беспрозванных подвёл итоги развития нацпроектов в Калининграде в 2024 году

Беспрозванных подвёл итоги по нацпроектам в Калининграде за прошлый год. Об этом губернатор рассказал в своём телеграм-канале в понедельник, 6 января.
«Для региона — это хорошая возможность развития, серьёзная поддержка от федерального центра по всем сферам нашей жизни. Это конкретные мероприятия и показатели», — написал Беспрозванных.
Демография.
Модернизировали 18 Центров занятости населения;
Улучшили условия в 7 стационарных учреждениях соцобслуживания;
Мерами социальной поддержки и социальным обслуживанием охватили порядка 10 тысяч человек;
Открыл свои двери новый детский сад в Балтийске.
Образование.
Открыли новые корпуса школы Nº 46 на Летней и школы Nº 50 на Каштановой аллее в Калининграде;
Завершили строительство Школа-интернат Nº 1 в Калининграде;
Создали ещё 9 «Точек роста» и 3 детских «Кванториума», 1 центр цифрового образования детей «ІТ-куб»;
160 тысяч молодых людей охватили профильными мероприятиями, больше 90 тысяч стали участниками волонтёрских акций;
3 года подряд победители программы комплексного развития молодёжной политики в регионах России «Регион для молодых».
Экология.
Расчистили 2,7 км ручья Литовского в Калининграде;
Закупили 3 единицы лесопожарной техники и лесной плуг;
Обработали твёрдых коммунальных отходов в объёме 70 тысяч тонн;
Передали на утилизацию вторичных ресурсов около 800 тонн отходов.
Малое и среднее предпринимательство.
Больше 238 тысяч человек — численность занятых в сфере МСП.
Жильё и городская среда.
Открыли станцию водоподготовки, артезианских скважин в посёлке Васильково со строительством водовода;
Из аварийного жилого фонда расселили 877 человек, проживающих на площади около 13,3 тысячи квадратных метров;
В 6 муниципалитетах благоустроили 28 территорий.
Туризм и индустрия гостеприимства.
Завершили реализацию 19 проектов по созданию кемпингов и глэмпингов, номерной фонд региона увеличили на 280 номеров;
При грантовой поддержке провели четыре события, которые бесплатно посетили больше 40 тысяч человек.
Цифровая экономика.
50% всех заявлений по социально значимым услугам от жителей теперь поступают в электронном виде.
Культура.
Оснастили Музей Фридланские ворота и Мамоновский городской музей;
Создали модельные библиотеки в Черняховске и Янтарном;
Оснастили осветительными приборами Калининградский областной музыкальный театр;
Приобрели передвижной многофункциональный культурный центр — автоклуб;
Завершили капитальный ремонт 3 Домов культуры;
Отремонтировали второй корпус Гусевского историко-краеведческого музея и здание ДШИ им. И. С. Баха Балтийска;
Создали 3 виртуальных концертных зала.
Производительность труда.
188 человек прошли обучение инструментам применения бережливых технологий;
С 11 предприятиями региона заключили соглашения об участии в нацпроекте;
Реализовали 20 проектов по повышению производительности труда на предприятиях-участниках нацпроекта по направлению «Бережливое производство».
Уходящий 2024 год не стал для калининградской экономики прорывным во всех смыслах этого слова. Не случилось ни катастрофы, ни каких-то значительных достижений.
Самый западный регион России развивался в векторе, который был задан ещё несколько лет назад, когда на область наложили международные санкции.