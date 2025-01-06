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«Это конкретные мероприятия и показатели»: Беспрозванных подвёл итоги развития нацпроектов в Калининграде в 2024 году

Это возможность развития региона.

Источник: РИА "Новости"

Беспрозванных подвёл итоги по нацпроектам в Калининграде за прошлый год. Об этом губернатор рассказал в своём телеграм-канале в понедельник, 6 января.

«Для региона — это хорошая возможность развития, серьёзная поддержка от федерального центра по всем сферам нашей жизни. Это конкретные мероприятия и показатели», — написал Беспрозванных.

Демография.

Модернизировали 18 Центров занятости населения;

Улучшили условия в 7 стационарных учреждениях соцобслуживания;

Мерами социальной поддержки и социальным обслуживанием охватили порядка 10 тысяч человек;

Открыл свои двери новый детский сад в Балтийске.

Образование.

Открыли новые корпуса школы Nº 46 на Летней и школы Nº 50 на Каштановой аллее в Калининграде;

Завершили строительство Школа-интернат Nº 1 в Калининграде;

Создали ещё 9 «Точек роста» и 3 детских «Кванториума», 1 центр цифрового образования детей «ІТ-куб»;

160 тысяч молодых людей охватили профильными мероприятиями, больше 90 тысяч стали участниками волонтёрских акций;

3 года подряд победители программы комплексного развития молодёжной политики в регионах России «Регион для молодых».

Экология.

﻿﻿Расчистили 2,7 км ручья Литовского в Калининграде;﻿﻿

Закупили 3 единицы лесопожарной техники и лесной плуг;﻿﻿

Обработали твёрдых коммунальных отходов в объёме 70 тысяч тонн;﻿﻿

Передали на утилизацию вторичных ресурсов около 800 тонн отходов.

Малое и среднее предпринимательство.

Больше 238 тысяч человек — численность занятых в сфере МСП.

Жильё и городская среда.

﻿﻿Открыли станцию водоподготовки, артезианских скважин в посёлке Васильково со строительством водовода;﻿﻿

Из аварийного жилого фонда расселили 877 человек, проживающих на площади около 13,3 тысячи квадратных метров;

﻿﻿В 6 муниципалитетах благоустроили 28 территорий.

Туризм и индустрия гостеприимства.

﻿﻿Завершили реализацию 19 проектов по созданию кемпингов и глэмпингов, номерной фонд региона увеличили на 280 номеров;﻿﻿

При грантовой поддержке провели четыре события, которые бесплатно посетили больше 40 тысяч человек.

Цифровая экономика.

50% всех заявлений по социально значимым услугам от жителей теперь поступают в электронном виде.

Культура.

﻿﻿Оснастили Музей Фридланские ворота и Мамоновский городской музей;﻿﻿

Создали модельные библиотеки в Черняховске и Янтарном;﻿﻿

Оснастили осветительными приборами Калининградский областной музыкальный театр;﻿﻿

Приобрели передвижной многофункциональный культурный центр — автоклуб;﻿﻿

Завершили капитальный ремонт 3 Домов культуры;﻿﻿

Отремонтировали второй корпус Гусевского историко-краеведческого музея и здание ДШИ им. И. С. Баха Балтийска;﻿﻿

Создали 3 виртуальных концертных зала.

Производительность труда.

﻿﻿188 человек прошли обучение инструментам применения бережливых технологий;﻿﻿

С 11 предприятиями региона заключили соглашения об участии в нацпроекте;﻿﻿

Реализовали 20 проектов по повышению производительности труда на предприятиях-участниках нацпроекта по направлению «Бережливое производство».

Уходящий 2024 год не стал для калининградской экономики прорывным во всех смыслах этого слова. Не случилось ни катастрофы, ни каких-то значительных достижений.

Самый западный регион России развивался в векторе, который был задан ещё несколько лет назад, когда на область наложили международные санкции.

нацпроекты